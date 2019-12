Schüsse bei Hochzeitskorso: Waffe in Spülmaschine versteckt

Ein Mitglied einer Hochzeitsgesellschaft soll in Friedrichshain mit einer Schreckschusspistole zuerst aus einem Auto und später von einem Balkon aus Schüsse gefeuert haben.

Die Tatwaffe und eine weitere Schreckschusspistole fanden Polizisten bei der Dursuchung der Wohnung am 1. Dezember 2019 in einer Spülmaschine, wie die Polizei am 2. Dezember mitteilte.