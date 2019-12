Betrug: Paar zu Bewährungsstrafen verurteilt

Das Amtsgericht Tiergarten sprach das Paar am 2. Dezember 2019 des Betrugs in 92 Fällen mit einem Schaden von rund 15 000 Euro schuldig. Gegen die 35-Jährige erging eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung. Ihr 32-jähriger Lebensgefährte erhielt ein Jahr und fünf Monate Haft auf Bewährung. Die finanziellen Vorteile habe der Mann genossen, so die Richterin. Mit dem Urteil wurde auch die Einziehung des aus den Taten erlangten Wertes angeordnet.