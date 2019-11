Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann soll «Sieg Heil» gerufen und Zeugen geschlagen haben

Ein Mann soll in Berlin-Adlershof «Sieg Heil» gerufen und einen 50-jährigen Zeugen mit einer Glasflasche angegriffen haben. Der Zeuge hatte sich am Dienstagnachmittag dem Mann gemeinsam mit einem Bundespolizisten genähert und konnte den Schlag abwehren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 40-jährige Angreifer wurde festgenommen und unterzog sich einem Alkoholtest. Die Polizei maß 2,54 Promille. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

