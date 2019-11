Kindesmissbrauch in Angel-Verein: Suche nach weiteren Opfern

Bis zum 12. November habe sich aber noch niemand gemeldet, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Das könne aber auch noch etwas dauern. Bei dem Angelverein im Ortsteil Kladow an der Havel am westlichsten Rand Berlins soll ein ehrenamtlicher Jugendwart in den vergangenen drei Jahren mindestens vier Jungen im Alter von acht bis elf Jahren sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige sitzt seit seiner Festnahme am 1. November in Untersuchungshaft. Der Mann arbeitete ehrenamtlich in den vergangenen zwanzig Jahren in verschiedenen Sportvereinen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass es schon früher zu ähnlichen Taten kam.