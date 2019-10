Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Dieb mit 266 Tafeln Schokolade erwischt

Verkäufer und Kunden haben am Montag in einem Einkaufsmarkt in Wildau einen Ladendieb festgehalten, bis die Polizei eintraf.

© dpa

Sein Begleiter konnte flüchten, berichtete die Polizei am Dienstag (22. Oktober 2019). Als die Polizei das Auto des 43-jährigen durchsuchte, fand sie darin 266 Tafeln Schokolade. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa Kuriose Polizeinachrichten Von glücklosen Dieben, tolldreisten Autofahrern und ungewöhnlichen Polizeieinsätzen in der Hauptstadt. mehr

© Wolke´s Cupcakes Auf Naschtour in Berlin Wenn man Heißhunger auf leckere Desserts hat und nicht weiß, wo man sie bekommt, wird es Zeit das zuckersüße Berlin kennenzulernen. mehr