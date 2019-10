Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Unbekannte rauben Jugendliche aus: Festnahme

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (18. Oktober 2019) eine Gruppe Jugendlicher zwischen 17 und 18 Jahren am Bahnhof Ostkreuz in Friedrichshain überfallen.

© dpa

Einem der Teenager schlugen sie mit der Faust ins Gesicht. Die 18 und 19 Jahre alten Angreifer erbeuteten ein Handy und einen Lautsprecher und flüchteten zunächst, teilte die Polizei mit. Polizisten nahmen die beiden in der Nähe des Tatorts fest.

