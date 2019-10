Nach fast fünf Jahren: Urteil im Rocker-Prozess erwartet

13 teils vermummte Männer waren am 10. Januar 2014 in das Wettspiel-Café in Reinickendorf marschiert. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand und feuerte auf den jungen Mann im Hinterzimmer. Monate zuvor soll es eine Schlägerei mit einem verletzten Hells Angels-Rocker gegeben haben, Ermittler gingen von einer Vergeltung aus. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte 25 Sekunden.