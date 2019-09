In Neukölln sollen zwei Männer homophob beleidigt und angegriffen worden sein.

Nach Angaben der Polizei erklärten die Männer, am Freitag (13. September 2019) in der Hermannstraße aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus homophob beleidigt worden zu sein. Anschließend hätten die Jugendlichen die Männer mit Tritten und Schlägen traktiert. Als eines der Opfer den Notruf gewählt habe, sei die Gruppe geflüchtet. Eines der beiden mutmaßlichen Opfer, ein 23-jähriger Mann, erlitt laut Polizei einen Jochbeinbruch und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.