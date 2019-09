Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Attacke auf Flohmarkt: Verteidiger kündigt Erklärung an

Nach beinahe tödlichen Messerstichen auf einen 29-Jährigen auf einem Flohmarkt in Berlin-Wedding steht der mutmaßliche Angreifer vor dem Landgericht. Der 24-Jährige soll den ihm persönlich bekannten Geschädigten im März 2019 nach einem lauten Wortwechsel unvermittelt attackiert und durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt haben. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Der Verteidiger des 24-Jährigen erklärte zu Prozessbeginn am Freitag, er werde für seinen Mandant voraussichtlich am zweiten Verhandlungstag am 2. Oktober eine Erklärung verlesen.

Zu dem mutmaßlichen Angriff auf einem Trödelmarkt am Leopoldplatz war es an einem Samstagvormittag gekommen. Gegen 10.25 Uhr habe der 24-Jährige nach einer verbalen Auseinandersetzung unvermittelt mit einem Messer auf den Geschädigten eingestochen und den Tod seines Opfers wenigstens billigend in Kauf genommen, so die Anklage. Es sei unter anderem die Halsarterie getroffen worden. Der 29-Jährige sei in einem Krankenhaus reanimiert worden.

Der Angeklagte und der Geschädigte kämen aus demselben Dorf in der Türkei, hieß es am Rande der Verhandlung. Bislang sei unklar, warum es zum Streit gekommen sei. Für den Prozess sind acht weitere Tage bis zum 7. November vorgesehen.