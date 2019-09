Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Drogen-Razzia im Görlitzer Park in Berlin

Rund 120 Polizeibeamten sind am Freitag im Görlitzer Park bei einer Razzia gegen Drogendealer im Einsatz gewesen. Vom Mittag bis in den Abend hinein waren die Beamten mit Unterstützung mehrerer Spürhunde in dem Park in Berlin-Kreuzberg unterwegs, der ein beliebter Umschlagplatz für Drogen ist. Angaben dazu, wie viele und welche Drogen gefunden wurden und ob es zu Festnahmen kam, machte die Polizei zunächst nicht. Dies werde am Samstag mitgeteilt, sagte ein Sprecher. Die Razzia sei ein Routineeinsatz gewesen, wie er im Görlitzer Park regelmäßig stattfinde.

