Ein Bewohner einer Seniorenwohngemeinschaft in Berlin-Steglitz soll eine 47-jährige Pflegekraft mit einem Messer im Gesicht verletzt haben.

Während der Medikamentenausgabe habe der 67-Jährige die Frau plötzlich angegriffen, teilte die Polizei am Dienstag, den 3. September 2019 mit. Ein Handwerker habe den Mann in ein Zimmer gedrängt und die Polizei gerufen. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den 67-Jährigen am Montagmittag. Der Mann sei psychisch auffällig gewesen und werde nun behandelt, hieß es.