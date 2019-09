Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Küchenbeil-Angriff in Restaurant: 51-Jähriger vor Gericht

Weil er in einem Restaurant in Berlin-Mitte einen Kollegen mit einem Küchenbeil geschlagen haben soll, muss sich ein 51-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus. Der Angeklagte, ein damaliger Küchenhelfer, habe in einem Streit in der Küche des Lokals ein Beil ergriffen und damit mindestens zwei Mal auf den Kopf des ebenfalls 51-jährigen Geschädigten eingeschlagen. Dessen Tod habe er dabei zumindest billigend in Kauf genommen. Der Kollege, der weitere Schläge abwehren konnte, sei erheblich verletzt worden. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage vorgesehen.