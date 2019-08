Mutmaßliche Autodiebin schießt auf Polizistin - Ermittlungen

Es geht um ein gestohlenes Auto. Die Polizei hat eine Frau als Verdächtige ermittelt. Als Beamte deren Wohnung öffnen lassen, wird sie rabiat.

Obergurig (dpa/sn) - Mit einer Schreckschusspistole wollte eine Frau am Donnerstagabend in Obergurig (Landkreis Bautzen) die Durchsuchung ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verhindern. Die 38-Jährige wurde als Verdächtige im Fall eines Autodiebstahls ermittelt, wie die Polizei Görlitz am Freitag mitteilte. Als der Schlüsseldienst die Wohnung öffnen wollte, schoss sie aus dem Fenster auf eine Polizistin und einen Nachbarn, die sich im Hof befanden. «Es kam aber niemand zu Schaden», sagte ein Polizeisprecher.