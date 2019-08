Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Zwei mutmaßliche Taxiräuber vor dem Haftrichter

Zwei Männer, die in Berlin mehrere Taxifahrer überfallen haben sollen, sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, in der Nacht zu Montag in der Tempelhofer Felixstraße Ecke Götzstraße einen Taxifahrer angegriffen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 68-jährige Fahrer sei bei der Attacke hingefallen, das Duo habe seine Hosentaschen durchsucht und ihm zwei Geldbörsen sowie ein Handy aus dem Taxi geklaut. Als die beiden flüchteten, wurden sie von Zivilpolizisten festgenommen, die aufgrund mehrerer Überfälle auf Taxis in den vergangenen Wochen dort im Einsatz waren. Die beiden Festgenommenen seien dringend verdächtig, sieben weitere Taten in Tempelhof, Lankwitz und Lichtenberg begangen zu haben, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.