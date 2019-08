Überfallener Rabbiner: Gegen Hass gemeinsam aufstehen

Der von einem antisemitischen Übergriff betroffene Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal, hat gemeinsame Anstrengungen gegen den Hass in der Gesellschaft gefordert. Anteilnahme reiche nicht, sagte Teichtal der «Süddeutschen Zeitung». «Die Menschen müssen jeden Tag Zivilcourage zeigen, zeigen, dass sie es nicht dulden, wenn andere Menschen angegriffen werden.»

Der Rabbiner war am vergangenen Wochenende in Begleitung eines seiner Kinder von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt worden. Die Ermittlungen beim Staatsschutz laufen, Details dazu gab es am Freitag keine. «Zu Schutzmaßnahmen für den Rabbiner äußern wir uns nicht», sagte ein Polizeisprecher.

«Das war eine furchtbare Situation, die ich niemandem wünsche», sagte Teichtal. Er sei vor 23 Jahren mit einem One-Way-Ticket aus New York nach Berlin gekommen. «Die Entscheidung ist mir anfangs nicht leicht gefallen. Mein Urgroßvater war in Auschwitz und wurde im Holocaust ermordet, mein Großvater hat den Holocaust überlebt.» Das jüdische Leben in Deutschland sei in den vergangenen Jahrzehnten aufgeblüht, «immer mehr jüdische Menschen kamen hierher, und sie wollen hier ihren Glauben leben».