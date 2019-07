Mordprozesss: Schülerin seit fast 13 Jahren verschwunden

Georgine Krüger aus Berlin-Moabit wurde am 25. September 2006 das letzte Mal gesehen. Jetzt sind Ermittler sicher, dass die 14-Jährige getötet wurde. Der mutmaßliche Mörder kommt nun vor Gericht. Er wohnte in derselben Straße wie sein Opfer.

Berlin (dpa/bb) - Fast 13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden einer Berliner Schülerin beginnt am Mittwoch in der Hauptstadt der Mordprozess gegen einen 44-Jährigen. Dem Verdächtigen wird laut Anklage vorgeworfen, die damals 14-jährige Georgine Krüger vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Leiche des Mädchens wurde bis heute nicht gefunden. Zum ersten Verhandlungstag am Landgericht sind keine Zeugen geladen, wie eine Sprecherin sagte.