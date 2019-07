Mann in Berlin niedergestochen: Mordkommission ermittelt

Ein Mann ist auf dem Blochplatz in Gesundbrunnen mit einem Messer niedergestochen worden.

Der 46-Jährige kam am Montagabend (22. Juli 2019) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden.