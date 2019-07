Knapp 280 Fahrzeuge in Berlin angezündet oder beschädigt

Die Täter sind schwer zu fassen. Sie agieren blitzschnell und meist im Schutze der Dunkelheit. In Berlin gehen immer wieder Autos in Flammen auf.

Berlin (dpa/bb) - Bei Brandanschlägen in Berlin sind in diesem Jahr bislang 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt worden (Stand 16. Juli). Die Zahl der Fälle sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Damals waren 227 Autos direkt in Brand gesteckt oder Flammen beschädigt worden. Direkt angegriffen wurden im ersten Halbjahr 2019 demnach 164 Fahrzeuge. Zudem wurden laut Angaben 115 Autos durch übergreifende Flammen und Hitze in Mitleidenschaft gezogen.