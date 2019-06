Geschäftsmann überfallen und Geldkoffer geraubt: Angeklagter gesteht

Knapp sieben Monate nach einem Überfall auf einen Geschäftsmann in Wilmersdorf mit einer Beute von 233 000 Euro hat einer der Angeklagten vor dem Landgericht gestanden.

Er habe sich von einem Mann, dem er das spätere Fluchtauto vermietet hatte, zu der Tat überreden lassen, erklärte der 31-Jährige am Dienstag (25. Juni 2019) zu Prozessbeginn. Der damals 66-jährige Geschädigte wollte Geschäftseinnahmen einzahlen, als er am Parkplatz der Bankfiliale angegriffen und beraubt wurde.

«Ich habe mich zu der Tat hinreißen lassen.»

Es war 10.25 Uhr, als der Geschäftsmann am 30. November 2018 mit zwei Koffern aus seinem Wagen stieg. Der Angeklagte sagte, er habe dem Mann Reizgas in das Gesicht gesprüht. Einer der beiden Mittäter habe dem Opfer die Koffer entrissen. Der dritte Komplize habe im Fluchtwagen gewartet. Ihm seien 50 000 Euro für eine Beteiligung an dem Raub geboten worden, so der Angeklagte, der eine Autovermietung betreibt