Überfall mit Messer auf Discounter in Berlin-Biesdorf

Ein Unbekannter hat in Biesdorf einen Discounter überfallen und eine unbekannte Geldsumme erbeutet.

Der Räuber bedrohte am Montagabend (24. Juni 2019) die 32 Jahre alte Kassiererin des Geschäfts in der Wulkower Straße mit einem Messer und forderte Geld, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Anschließend griff er selbst in die Kassenlade und flüchtete mit seiner Beute. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Laut Polizei soll der Mann der Angestellten flüchtig als Kunde bekannt gewesen sein.