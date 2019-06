Erfolgreiche Fahndung mit Fotos: Verdächtige identifiziert

Die Fahndung mit Bildern aus Überwachungskameras ist umstritten, besonders Linke und Grüne sind dagegen. Aber immer wieder erzielt die Polizei damit auch längere Zeit nach den Taten schnelle Erfolge.

Demnach wurden nun alle Mitglieder einer Gruppe von sechs Männern identifiziert. Sie sollen in der Nacht zum 10. März nach einem Streit vor dem Club «Maxxim» nahe dem Ku'damm auf zwei Männer eingeschlagen und eingetreten haben. Eines der beiden Opfer flüchtete, wurde aber eingeholt und erneut getreten. Am 13. Mai hatte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die Verdächtigen zeigen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

In einem weiteren Fall wurde ein Mann identifiziert, nachdem die Polizei erst am Dienstag Fotos und eine Videosequenz veröffentlichte. Zeugen erkannten den 20-Jährigen. Er soll am 14. September 2018 einen 34-Jährigen in der Schönhauser Allee angegriffen haben. Zuvor hatte der Täter einen Streit mit einer Frau. Als der 34-Jährige eingriff, wurde er mehrfach in das Gesicht geschlagen und am Boden liegend weiter getreten.