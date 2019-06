Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Dealer wollte Cannabis an Polizisten verkaufen

Ein Drogenhändler wollte ausgerechnet Zivilpolizisten Rauschgift verkaufen und ist prompt festgenommen worden. Die Zivilfahnder der Bundespolizei bemerkten den 16-Jährigen am Dienstagmittag am S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain, als er Passanten Marihuana anbot, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Als er auch die Polizisten ansprach, gaben sie sich zu erkennen. Der junge Mann versuchte vergeblich zu fliehen, stieß einen Polizisten weg und wollte sich losreißen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ließen ihn nach Rücksprache mit seinem Betreuer wieder frei.

