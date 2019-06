Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bundeswehrplakate überklebt: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben an Bushaltestellen in Berlin-Tempelhof Werbeplakate der Bundeswehr mit eigenen Parolen überklebt. Dazu öffneten sie mehrere Schaukästen am Tempelhofer Damm und am Columbiadamm, teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit. Auf die Plakate wurden Slogans geklebt wie «Glaubst du, dass bewaffnete Gewalttäter Frieden schaffen» und «Kein Mensch muss Bundi bleiben». Die überklebten Plakate seien am Samstagnachmittag entdeckt worden, der genaue Tatzeitpunkt war jedoch zunächst unklar. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.