Kinder bergen echten Schatz bei Schnitzeljagd

Eine Geburtstags-Schnitzeljagd hat in Hermsdorf ein märchenhaftes Ende gefunden: Die Kinder fanden einen echten Schatz, der schließlich zur Besitzerin zurückgelangen konnte.

Schon am 4. Mai entdeckten die Grundschüler bei der Schnitzeljagd mehrere Schmuckkästchen, die in einem Kopfkissenbezug in einem Gebüsch versteckt waren, wie die Polizei am Mittwoch (29. Mai 2019) berichtete. Die Mutter der Achtjährigen rief die Polizei in die Parkanlage an der Heidenheimer Straße.