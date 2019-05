Fünf Autos in Berlin ausgebrannt: Polizei geht von Brandstiftung aus

«Das ist schon ein bisschen außergewöhnlich in dieser Menge», sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Demnach brannten in der Neumannstraße in Pankow zwei Autos, zwei weitere in Neukölln (Wildenbruchplatz und Laubestraße) sowie ein Fahrzeug in der Hellersdorfer Maxie-Wander-Straße. Die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin in allen Fällen von Brandstiftung aus.