Toter Obdachloser: Polizei sucht Zeugen, Belohnung ausgelobt

Für Hinweise zur Überführung der Täter zahlt die Polizei eine Belohnung von 5000 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die sich in der Nacht vom 23. zum 24. August in der Nähe des Fundorts aufgehalten haben. Wer etwas beobachtet hat oder Einzelheiten zum Verstorbenen geben kann, wird gebeten, sich bei der Berliner Polizei zu melden . Über den Fall soll demnach auch am Mittwochabend (15. Mai 2019) in der Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» im ZDF berichtet werden.