Brandserie in Berlin: Bewährungsstrafe für 39-Jährigen

Weil er aus Frust 17 Brände in Hellersdorf verursacht hat, ist ein 39-Jähriger zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Angeklagten am Dienstag (07. Mai 2019) der Sachbeschädigung und der gemeinschädlichen Sachbeschädigung schuldig. Zudem habe er 65, in Deutschland nicht zugelassene Knallkörper besessen und so gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen, hieß es im Urteil.