Graffiti-Vorfälle an Zügen im Jahr 2018 rückläufig

Schmierereien auf der Zugtoilette, Graffiti an den Bahnen: Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr wieder Tausende unerlaubte Graffiti-Vorfälle an Zügen registriert.

Trotz des Rückgangs bei Zügen sehen Bahnunternehmen zum Teil ein wachsendes Problem in Graffiti. Bei der Deutschen Bahn stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Graffiti-Beschädigungen um rund 8 Prozent auf 20 100 Fälle. Der bundeseigene Konzern zählt nicht nur Graffiti an Zügen dazu, sondern auch an Bahnhöfen und Wänden.