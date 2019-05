Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Statue am Sowjetischen Ehrenmal in Alt-Treptow beschädigt

Unbekannte haben am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Alt-Treptow eine Skulptur mit schwarzer Farbe übergossen und beschädigt. Eine Passantin entdeckte am Samstagnachmittag die ölige Flüssigkeit auf der Plastik «Mutter Heimat», wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die unbekannte Substanz war bereits in den Sandstein eingedrungen und am Sockel abgelaufen. Das Technische Hilfswerk musste Teile des Rasens abtragen, um die Farbe zu binden. «Es gibt kein Bekennerschreiben. Wir wissen nicht, wer es war», sagte eine Polizeisprecherin. Das Sowjetische Ehrenmal erinnert an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Roten Armee.

