Tritt in den Bauch wegen Kopftuch? Frau meldet Angriff

Er soll der Frau mit Kopftuch mehrmals den Hitlergruß gezeigt und ihr in den Bauch getreten haben: Eine 33-Jährige ist in Berlin nach eigenen Angaben von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden. Die Frau meldete sich am Sonntag bei der Polizei und berichtete, sie sei nach dem Vorfall selbst zum Arzt gegangen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Frau bereits am vergangenen Dienstag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Die 33-Jährige gab laut Polizei an, von dem Täter zunächst in der Straßenbahn M4 in Richtung Alexanderplatz fremdenfeindlich beleidigt worden zu sein - offenbar wegen ihres Kopftuchs, wie es hieß. Zu dem körperlichen Angriff kam es nach den Angaben, als die Frau am S-Bahnhof Greifswalder Straße ausstieg. Sie sei wegen des Tritts in den Bauch gestürzt und der Täter wegen eines zu Hilfe eilenden Zeugen weggelaufen. Der Arzt habe bei der Frau einen gebrochenen Arm und einen verstauchten Finger festgestellt.