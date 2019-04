Suche nach verschwundener Rebecca wieder aufgenommen

Nach mehrtägiger Pause sucht die Berliner Polizei erneut mit Hunden nach der verschwundenen Schülerin Rebecca.

Ermittler sind seit dem Vormittag ein weiteres Mal am Herzberger See in Brandenburg im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch (10. April 2019) sagte. Taucher seien bislang nicht eingeplant.