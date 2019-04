Die Tat ereignete sich bereits am 12. August 2018, wie die Polizei am Montag (08. April 2019) mitteilte. Die Frau wurde in Spandau an der Bushaltestelle Alt-Pichelsdorf von drei Männern festgehalten und geschlagen. Als der Bus kam, flüchteten die Täter. Die Frau erkannte am nächsten Tag zwei der drei mutmaßlichen Täter in einem Bus wieder. Das Video aus dem Bus zeigt zwei junge Männer mit schwarzen Haaren , Bart und Basecaps. Die Polizei fragt, wer die Männer kennt und Angaben zu ihnen machen kann.