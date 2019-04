Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Unbekannte zünden Auto in Tempelhof an

Unbekannte haben in Berlin-Tempelhof ein Auto angezündet. Der Wagen wurde bei dem Brand in der Teilestraße Ecke Rohdestraße nahezu komplett zerstört, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer das Feuer in der Nacht zum Montag. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.