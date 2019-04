Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bewaffnete überfallen Restaurant in Gropiusstadt

Zwei maskierte Männer haben ein Restaurant in Berlin-Gropiusstadt überfallen und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Das Duo habe das Geschäft an der Johannisthaler Chaussee am Samstagmorgen durch den Hintereingang betreten, teilte die Polizei mit. Mit einem Brecheisen und einer Schusswaffe bedrohten die Männer demnach die Angestellten und forderten Geld. Sie steckten ihre Beute in eine Sporttasche und flüchteten per Fahrrad. Gäste des Restaurants versuchten noch die Räuber zu verfolgen, verloren sie aber aus den Augen. Niemand wurde verletzt.