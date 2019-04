Geldautomaten in Berlin gesprengt: Zwei Angeklagte gestehen

Nach mehreren Angriffen auf Geldautomaten in Berlin haben zwei Angeklagte vor dem Landgericht gestanden.

In zwei Fällen hätten sie ein Gasgemisch in das Gerät eingeleitet und eine Explosion verursacht, gaben die Männer im Alter von 62 und 35 Jahren zu Beginn des Prozesses am Freitag (05. April 2019) zu. Erbeutet hätten sie bei diesen Taten allerdings nur 540 Euro. Zudem hätten sie einen Einzahlungsautomaten aufgehebelt und Münzgeld in Höhe von 705,52 Euro erlangt.