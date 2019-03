Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Autos der Deutsche Wohnen abgebrannt

In Berlin-Steglitz sind zwei geparkte Autos der Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen in Flammen aufgegangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

© dpa

Eine Anwohnerin hatte in der Nacht gegen 3.25 Uhr die brennenden Fahrzeuge auf einem Mieterparkplatz in der Benzmannstraße entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Durch die Hitze wurden zwei weitere Autos beschädigt. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa Kriminalität Von Dieben, Brandstiftern & Co.: Aktuelle Polizeimeldungen und Nachrichten über Verbrechen und Prozesse in Berlin. mehr