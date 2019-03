Männer betäubt und ausgeraubt: Bewährung für 19-Jährige

Für Überfälle auf zwei Männer ist eine 19-jährige Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Berliner Landgericht sprach die Frau am Montag (18. März 2019) des schweren Raubes schuldig. Den damals 74 und 63 Jahre alten Männern sei in deren Wohnungen eine zur Bewusstlosigkeit führende Substanz in ein Getränk gemischt worden, um dann Wertgegenstände zu entwenden, begründeten die Richter.