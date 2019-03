Bereits am Dienstag (12. März 2019) seien die Männer zwischen 21 und 59 Jahren nach umfangreichen Ermittlungen in Neukölln Kreuzberg und Wedding festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Männer stünden in Verdacht, in einem Auto mehrere Pakete Heroin nach Berlin geschmuggelt zu haben. Insgesamt stellten die Ermittler des Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts 22 Kilogramm des Rauschgifts sicher. Gegen fünf der Männer wurde am Mittwochnachmittag Haftbefehl erlassen.