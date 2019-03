Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zwei 19 und 20 Jahre alte Männer sind bei einem Einbruch in Berlin-Pankow auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete eine Zeugin die beiden Männer dabei, wie diese am Sonntagabend in der Breiten Straße über einen Hinterhof in eine Bäckerei einsteigen wollten. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie versucht haben, eine Scheibe einzuschlagen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die beiden Täter noch vor Ort festnehmen.

