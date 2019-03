Streit vor Berliner Club: Zwei Männer schwer verletzt

Sieben Männer sollen in einem Berliner Club auf drei andere losgegangen sein. Nach der blutigen Auseinandersetzung werden zwei Menschen in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin (dpa/bb) - Bei einem blutigen Streit vor einem Berliner Club sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 33-jähriger und ein 29-jähriger Mann wurden unter anderem mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ersten Angaben zufolge soll es in der Disco in der Joachimsthaler Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern und einer siebenköpfigen Männergruppe gekommen sein. Gegen halb sechs habe sich der Streit auf die Straße verlagert, hier seien die beiden Betroffenen geschlagen und getreten worden - Zeugen beobachteten nach Polizeiangaben auch Messerstiche.