Passanten bemerkten den Streit im Görlitzer Park , hielten den Angreifer fest und alarmierten die Polizei, wie die Behörde am Mittwochmorgen (06. März 2019) mitteilte. Der Verletzte wurde nach der Auseinandersetzung am Dienstagabend wegen einer Platzwunde am Kopf ambulant behandelt. Bei dem 36 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer fand die Polizei Drogen - er wurde festgenommen.