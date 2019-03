Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprach das Räuber-Trio den Jugendlichen am Donnerstagabend (28. Februar 2019) zunächst auf dem Gehweg der Görschstraße in Pankow an und forderte ihn auf, seinen Schülerausweis zu zeigen. Der Junge holte daraufhin seine Geldbörse heraus und zeigte den Ausweis. Das Trio nahm sich das Portemonnaie, leerte es, gab es zurück und flüchtete. Als der 14-Jährige dem Trio folgte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Er erlitt einen Kieferbruch und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter sind flüchtig.