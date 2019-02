Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Bewaffnete überfallen Autofahrer in Tiefgarage

Zwei Bewaffnete haben in einer Tiefgarage im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg einen Autofahrer überfallen und seinen Wagen geraubt. Der Mann sei am Donnerstagvormittag in der Garage vor dem Einparken ausgestiegen, um einen Bauschutteimer an der Stellfläche wegzuräumen, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich seien die zwei Täter auf ihn zugerannt, hätten ihn mit einer Schusswaffe bedroht und mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht. Dann fuhren sie mit dem Wagen davon. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Einen Tag später wurden die beiden mutmaßlichen Räuber - ein 37-Jähriger und ein 40-Jähriger - laut Polizei in Friedrichshain festgenommen, als sie in dem gestohlenen Auto saßen. An dem Wagen befanden sich Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs, das ebenfalls gestohlen worden war. Der Jüngere der beiden Verdächtigen ist als Intensivtäter bekannt.