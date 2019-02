Bei dem Brand in der Ritterstraße in Kreuzberg geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Demnach bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer gegen 2.00 Uhr das Feuer und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Durch den Brand wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.