Mitbewohner mit Schere attackiert: Prozess gegen 26-Jährigen

Der Angeklagte soll den Geschädigten im Juli 2018 nach einem Streit in ihrem gemeinsamen Wohnheim in Spandau verfolgt und auf der Straße mehrfach auf ihn eingestochen haben. Passanten seien eingeschritten und hätten das Opfer gerettet. Der Geschädigte habe Verletzungen im Oberkörper erlitten, die potenziell lebensbedrohlich gewesen seien. Dem Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag zur Last gelegt. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage terminiert.