Parzinger: Müssen uns an Weltliga der großen Häuser messen

Bei der anstehenden Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht es aus Sicht ihres Präsidenten Hermann Parzinger auch um den Anschluss an die internationale Kulturelite.

Eine bessere Ausstattung müsse mit konkreten strukturellen Verbesserungen verbunden sein. «Wir spielen in der Weltliga der großen Häuser mit, müssen uns daran messen lassen und wollen aber eben auch mithalten», sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Reform habe zwei Seiten, die eng miteinander verknüpft seien. «Eine neue Struktur, für die in den nächsten Monaten weitere Eckpunkte beschlossen werden, kann ohne finanziellen Aufwuchs nicht wirken. Das geht Hand in Hand, das sind zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann.»