Wohnung brennt in Mehrfamilienhaus in Mitte

In einem Mehrfamilienhaus in Mitte hat eine Wohnung gebrannt.

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Montag (27. Dezember 2021) mitteilte. Das Feuer in der Maisonette-Wohnung im vierten Obergeschoss war aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagabend ausgebrochen. Die 18 Bewohner des Hauses konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen.