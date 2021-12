Weiterhin viele Neuinfektionen: Inzidenz bei rund 342

Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Berlin liegt weiterhin auf hohem Niveau.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Freitagmorgen (10. Dezember 2021) 342,2, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Das entspricht in etwa den Werten der vergangenen Tage. Die Zahl gibt an, wie viel Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen infizierten. In ganz Deutschland liegt die Inzidenz bei 413.