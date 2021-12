Corona-Inzidenzen bleiben hoch: Kliniken füllen sich

Die Berliner Gesundheitsämter haben binnen eines Tages 2618 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet.

Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag (09. Dezember 2021) mit. Das waren 74 Neuinfektionen mehr als am Donnerstag vergangener Woche und 93 weniger als zwei Wochen zuvor. Seit Ausbruch der Seuche haben sich mehr als 293.000 Menschen in der Stadt angesteckt.