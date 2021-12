Claudia Roth gedenkt vor Amtsantritt der NS-Opfer

Vor ihrer Berufung zur Kulturstaatsministerin hat die Grünen-Politikerin Claudia Roth der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas in unmittelbarer Nähe des Bundestages legte Roth am Mittwochmorgen Blumen nieder. «Eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ist, dass wir unsere Gedenkorte schützen. Da haben wir einiges zu tun, auch deswegen bin ich hier», sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur.

«Gerade in Zeiten des Geschichtsrevisionismus, in der Zeit von Fackelaufmärschen vor Häusern, in denen Politiker*innen wohnen, in Zeiten, in denen manche Schlussstriche ziehen wollen, die es nicht geben darf, gerade in diesen Zeiten gehört für mich auch die Erinnerungskultur dazu», sagte Roth. Das Mahnmal sei für sie «einer der wichtigen Orte in unserem Land, in unserer Geschichte von einem der weltweit größten Künstler, Dani Karavan, der diesen Ort geschaffen hat, damit wir nicht vergessen, damit wir uns erinnern, erinnern in die Zukunft».